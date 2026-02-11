Clicky

Verso Napoli-Roma: torna la coppia Malen-Dybala dal 1'

11/02/2026 alle 22:33.
dybala-2-15

Arrivano conferme importanti sulla formazione che Gian Piero Gasperini ha intenzione di schierare nel big match di domenica contro il Napoli. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, Paulo Dybala è pronto a riprendersi una maglia da titolare allo Stadio Diego Armando Maradona.

L'argentino, rimasto fuori contro il Cagliari per recuperare l'infiammazione al ginocchio, tornerà a fare coppia dal primo minuto con Donyell Malen. L'intesa tecnica tra i due convince l'allenatore giallorosso, pronto a rilanciare il tandem offensivo titolare per la delicata trasferta partenopea.