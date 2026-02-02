Udinese-Roma, lo striscione dei romanisti: "Trasferte libere" (FOTO)

A seguito degli eventi successi in autostrada tra i tifosi della Roma e della Fiorentina, a entrambe le squadre sono state vietate le trasferte sino alla fine della Serie A 2025/26. Stasera, nonostante il divieto, al Bluenergy Stadium di Udine, dove i giallorossi sono impegnati contro l'Udinese, sono presenti più di 1000 supporters chiaramente tutti non residenti nel Lazio. In curva, hanno dunque colto l'occasione di esporre uno striscione, in protesta a questo veto: "Trasferte libere".

