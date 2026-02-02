Udinese-Roma, Gasperini polemico: "Oggi il calcio premia questi contatti che vengono cercati. Ha detto tutto Saelemaekers..."

Amarezza e polemica nelle parole di Gian Piero Gasperini nel post-partita di Udinese-Roma. Il tecnico giallorosso, visibilmente contrariato per la sconfitta maturata su calcio di punizione concesso per un fallo di Mancini su Davis, ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa. Interpellato sull'episodio chiave che ha deciso il match, Gasperini ha citato esplicitamente un'intervista di qualche giorno fa di Alexis Saelemaekers: "Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nell'articolo di Saelemaekers ci sia tutto. Spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Il riferimento è alle parole del belga al Corriere dello Sport, in cui ammetteva: "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l'attenzione dell'arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...".