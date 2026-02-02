UDINESE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus e oggi alle ore 20:45 sarà ospite dell'Udinese al Bluenergy Stadium in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 43 punti, mentre i friulani sono decimi a quota 29.

Dopo il turnover effettuato in Europa League contro il Panathinaikos, Gasperini torna a puntare sui titolarissimi: a difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-El Aynaoui (al posto dell'infortunato Koné) e sulla trequarti Soulé e Pellegrini (non al meglio per una lieve distorsione alla caviglia, si scalda Pisilli) agiranno alle spalle di Malen.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Udinese-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

LE QUOTE

UDINESE-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.10 3.15 2.00 SNAI 4.25 3.20 2.00 PLANETWIN365 4.30 3.15 2.00 SISAL 4.25 3.10 2.00

