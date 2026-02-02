UDINESE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus e oggi alle ore 20:45 sarà ospite dell'Udinese al Bluenergy Stadium in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 43 punti, mentre i friulani sono decimi a quota 29.
Dopo il turnover effettuato in Europa League contro il Panathinaikos, Gasperini torna a puntare sui titolarissimi: a difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-El Aynaoui (al posto dell'infortunato Koné) e sulla trequarti Soulé e Pellegrini (non al meglio per una lieve distorsione alla caviglia, si scalda Pisilli) agiranno alle spalle di Malen.
DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E IN STREAMING
Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Udinese-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
UDINESE: Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
LE QUOTE
|UDINESE-ROMA
|1
|X
|2
|EUROBET
|4.10
|3.15
|2.00
|SNAI
|4.25
|3.20
|2.00
|PLANETWIN365
|4.30
|3.15
|2.00
|SISAL
|4.25
|3.10
|2.00
