Udinese-Roma, CRISTANTE: "Partita fisica. Dobbiamo andare forte e fare la differenza avanti"

A pochi minuti dal fischio d'inizio alla Dacia Arena, sale l'attesa per la sfida tra Udinese e Roma. Prima di scendere in campo, Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la trasferta friulana. Ecco le sue dichiarazioni a ridosso del match.

Sarà importante gestire la pressione oggi.

"Sì, è una partita difficile. Sarà molto fisica, molto tosta. Tutte le partite contro di loro sono difficili, ma dobbiamo vincere per restare nella zona Champions, ora che tutti cominciano ad andare forte. Ma siamo pronti, vogliamo vincere"

Oggi bisogna pareggiare la loro intensità e far prevalere la vostra qualità.

"Sì, se vai più piano perdi sicuro. Dobbiamo riuscire a dare di più e a fare la differenza con i compagni davanti e a non concedere dietro"

Come ti trovi con El Aynaoui?

"Neil è arrivato a inizio anno e stava già facendo bene, ha fatto una grande Coppa d'Africa. È un giocatore forte. I miei compiti rimangono gli stessi. Ci manca Koné che è importantissimo per noi e ha fatto benissimo."

Oggi giochi la partita 500 tra club e nazionale. Le senti tutte o c'è ancora spazio?

"Speriamo di riuscire a reggerne ancora qualcuna (ride, ndr). Sono tante, è un bel traguardo, non lo sapevo. C'è ancora qualche anno per andare forte."