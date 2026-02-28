Trigoria: recupera anche El Shaarawy, sarà convocato per Roma-Juventus

Ottime notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match di domenica contro la Juventus. Oltre al recupero di Paulo Dybala, che ha spinto per esserci contro la sua ex squadra, in questi minuti è arrivata anche la conferma sul rientro di Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante, l'attaccante ha superato il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo e tornerà a disposizione, figurando regolarmente tra i convocati. Un'opzione in più per Gasperini, che potrà contare sulla sua qualità ed esperienza a gara in corso, specialmente in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa Champions.

