Trasferte vietate, accolto il ricorso del TAR: udienza fissata per il 17 febbraio

Dopo i fatti avvenuti tra i tifosi della Roma e della Fiorentina in autostrada, il Viminale ha vietato le trasferte fino a fine stagione per i giallorossi e per la Viola. La decisione non è stata digerita molto bene, soprattutto dai supporters romanisti, che si sono subito attivati andando per vie legali. Come riportato dall'avvocato Lorenzo Contucci sul suo profilo Instagram, infatti, l'Associazione Italiana Roma Club e l'Unione Tifosi Romanisti, si sono appellati al TAR. È stato infatti proposto un ricorso relativo alla chiusura da parte del Ministero dell'Interno del settore ospiti e il TAR Lazio l'ha accolta. L'udienza è stato quindi fissata al 17 febbraio.



