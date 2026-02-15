Scatto salvezza del Parma, che in extremis batte l'Hellas Verona e si allontana sempre di più dalla zona calda della Serie A. Gli scaligeri dopo una resistenza ostinata, in 10 dall'11esimo minuto per l'espulsione di Orban, crollano nei minuti di recupero grazie al gol di Pellegrino. Nell'altra sfida delle 15, invece, il Genoa di Daniele De Rossi non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese. Parma ora al dodicesimo posto con 29 punti, mentre, l'Hellas rimane ultimo insieme al Pisa con 15. Genoa e Cremonese, invece, rimangono appaiate al quindicesimo posto con 24 punti.
Serie A, Pellegrino regala in extremis la vittoria al Parma: Verona battuto 2-1. 0-0 tra Genoa e Cremonese
15/02/2026 alle 16:56.