Serie A, l'Inter dilaga al Mapei: Sassuolo battuto 0-5. Nerazzurri a +8 sul Milan

L'Inter legittima il primo posto in classifica e allunga sul Milan secondo che questa settimana non scenderà in campo. I nerazzurri calano il poker contro il Sassuolo di Fabio Grosso: al Mapei Stadium finisce 0-5. In gol Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique. Nel mezzo anche l'espulsione di Matic. La squadra di Chivu ora è in vetta con 58 punti, neroverdi che invece mancano il sorpasso sul Bologna e rimangono all'undicesimo posto con 29 punti.