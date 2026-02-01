Serie A, l'Atalanta in 10 ferma il Como: al Sinigaglia finisce 0-0. Paz sbaglia un rigore al 98'

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Como e Atalanta, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-0. Partita fortemente condizionata dall'espulsione di Ahanor al minuto 8, che ha cambiato il piano tattico della Dea. I Lariani hanno cercato tutta la partita di superare la difesa bergamasca, ma, senza successo. Questo anche grazie a Carnesecchi, strepitoso in più occasioni. Al 98', poi, Nico Paz si fa parare dall'estremo difensore atalantino un rigore che poteva valere i 3 punti. Atalanta che resta al settimo posto con 36 punti, Como che invece manca il sorpasso su Juventus e Roma e rimane in sesta posizione con 41 punti.