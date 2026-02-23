La Fiorentina batte il Pisa 1-0 ed esce ufficialmente dalla zona retrocessione. Moise Kean risolve il derby toscano e porta al sedicesimo posto la formazione di Paolo Vanoli. La squadra di Hiljemark sempre più ultima insieme all’Hellas Verona. I Viola salgono a 24 punti agganciando Lecce e Cremonese (la Fiorentina avanti per scontri diretti con la formazione di Nicola, ma in svantaggio con la formazione di Di Francesco in attesa del ritorno), mentre il Pisa rimane a 15.
Serie A, Kean stende il Pisa: al Franchi finisce 1-0. La Viola aggancia il treno salvezza
23/02/2026 alle 20:30.