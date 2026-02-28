Serie A, Hellas Verona-Napoli 1-2: Lukaku firma la vittoria all'ultimo secondo. Partenopei a +3 sulla Roma e a -1 dal Milan secondo

Allo Stadio Bentegodi di Verona è andato in scena il match tra Hellas Verona e Napoli, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, ed è terminato con il risultato di 1-2 per gli ospiti. I partenopei partono fortissimo e al minuto 2 passano in vantaggio con il colpo di testa angolatissimo di Hojlund. I campani gestiscono il possesso senza affondare e al 64' vengono puniti sugli sviluppi di calcio d'angolo: Akpa Akpro calcia dopo una respinta difensiva, Hojlund interviene in modo maldestro e devia il pallone nella propria porta. Nei minuti di recupero i padroni di casa sfiorano il gol del clamoroso sorpasso, ma Bowie non sfrutta l'uscita sbagliata di Meret e la sua zampata attraversa tutta l'area di rigore. Il Verona paga a carissimo prezzo questo errore e all'ultimo secondo della partita Lukaku (sul cross di Giovane) segna la rete che decide la sfida e regala la vittoria a Conte. In seguito a questo successo per 1-2 il Napoli resta al terzo posto in classifica e sale a 53 punti, allungando a +3 sulla Roma quarta (che domani giocherà contro la Juventus) e portandosi a -1 dal Milan (che affronterà la Cremonese) secondo. L'Hellas Verona, invece, resta in ultima posizione a quota 15 e la salvezza dista 9 lunghezze.