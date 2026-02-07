Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Kean illude, Maripan pareggia al 94'. Viola terzultima ma aggancia il Lecce diciassettesimo

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è andata in scena la partita tra Fiorentina e Torino, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-2. La formazione granata sorprende i padroni di casa e al 26' passa in vantaggio con il colpo di testa di Casadei, ma nella ripresa arriva la reazione della Viola: al 51' Solomon pareggia i conti con uno splendido destro a giro e sei minuti più tardi la potente conclusione di Kean sul primo palo porta in vantaggio i toscani. La gara sta per giungere al termine, ma al 94' l'incornata di Maripan fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In seguito a questo risultato la Fiorentina resta al terzultimo posto in classifica con 18 punti ma aggancia il Lecce diciassettesimo (che però ha una partita in meno), mentre il Torino è tredicesimo a quota 27.