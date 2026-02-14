Serie A, colpo viola a firma Fagioli e Kean: la Fiorentina vince 2-1 a Como e aggancia il Lecce

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per la Fiorentina nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. I viola espugnano il Sinigaglia battendo 2-1 il Como, che frena così la sua corsa verso l'Europa. Un successo pesantissimo per i viola, che salgono a 21 punti agganciando momentaneamente il Lecce al 17° posto in classifica, in zona salvezza (ma i salentini devono ancora giocare).
La squadra di Palladino ipoteca la gara con le reti di Fagioli al 26' e il rigore trasformato da Kean al 54'. Inutile nel finale l'autorete di Parisi (77') che riaccende le speranze lariane. Il Como di Fabregas, fermo a 41 punti con una partita in meno, fallisce l'occasione di accorciare sulla zona Champions, restando al sesto posto.