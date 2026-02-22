Serie A, clamoroso colpo del Parma a San Siro: battuto 0-1 il Milan, decide Troilo. L'Inter vola a +10 sui rossoneri

Allo Stadio San Siro è andata in scena la partita tra Milan e Parma, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa a sorpresa con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. I rossoneri vanno vicini al vantaggio nel primo tempo con una doppia occasione per Pulisic e nella ripresa sfiorano nuovamente l'1-0 con il palo interno colpito da Leao sul cross di Rabiot, ma all'80 vengono puniti a sorpresa dal colpo di testa di Troilo sul calcio d'angolo di Valeri: l'arbitro annulla la rete per un possibile fallo, ma dopo il richiamo al monitor decide di convalidare il gol e il Parma porta a casa la partita. In seguito a questo clamoroso risultato il Milan resta al secondo posto in classifica con 54 punti e la distanza con l'Inter capolista aumenta a dieci lunghezze, mentre gli uomini di Cuesta conquistano la terza vittoria consecutiva e salgono in dodicesima posizione a quota 32.