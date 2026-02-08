Serie A, Bologna-Parma 0-1: decide Ordonez al 94'. Quarta sconfitta consecutiva per Italiano

Allo Stadio Renato Dall'Ara è andato in scena il derby emiliano tra Bologna e Parma, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. I felsinei hanno giocato gran parte della gara in dieci a causa dell'espulsione di Pobega al minuto 22, ma al 79' è stata ristabilita la parità numerica in seguito al secondo cartellino giallo ricevuto da Troilo. Al 72' il Parma ha sfiorato il vantaggio con l'autorete di Castro (annullata dopo il check del VAR), ma al minuto 94 i crociati hanno trovato il gol vittoria grazie a Ordonez. Prosegue l'incubo del Bologna, che cade ancora (quarta sconfitta consecutiva) ed è fermo a una vittoria nelle ultime 12 giornate. Gli uomini di Italiano restano al decimo posto con 30 punti, mentre il Parma sale in quattordicesima posizione a quota 26 (+8 sulla zona retrocessione).