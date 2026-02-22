Roma-Cremonese, Nicola: "Siamo stati organizzati per 60 minuti, contro la Roma non è facile"

Al termine della sconfitta per 3-0 contro la Roma, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole.

Vi portate dietro frustrazione o ancora più voglia di riscatto?

“A nessuno fa piacere perdere. La Roma ha sbloccato la gara su palla inattiva, ci hanno messo in difficoltà sotto questo aspetto a causa della loro fisicità. Ma io ho visto una squadra organizzata per 60 minuti, forse dobbiamo essere meno statici sui piazzati. Inoltre dobbiamo imparare a riaprire una partita o a far male nel momento giusto. Venire a Roma e fare punti non è facile, ma la Cremonese ha dimostrato di crederci”.

La Cremonese non riesce a essere pungente in attacco…

“Ci sono cose da migliorare. Dal punto di vista della pericolosità non abbiamo creato tantissimo nel primo tempo, ma nemmeno la Roma ha creato tanto. Nella ripresa abbiamo creato due o tre situazioni da gol, ma è chiaro che non possiamo crearne dieci senza concedere nulla alla Roma perché significherebbe lottare per un altro obiettivo. C’è un divario tra la Roma e la Cremonese”.

Cosa è mancato sui corner? Il ritorno degli infortunati?

“Baschirotto starà fuori per un po’, ma Folino ha fatto bene. Vediamo questa settimana Bianchetti e Ceccherini, ma oggi i tre difensori hanno fatto la loro partita. Contro gli attaccanti della Roma non puoi sbagliare nulla. Cristante è forte sul primo palo, non è mai facile interpretare bene le cose anche se conoscevamo le sue qualità. Oggi non abbiamo saputo contrastare ciò che ci aspettavamo. La Roma ci ha messo in difficoltà sui corner e va accettato”.