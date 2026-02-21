Clicky

Roma-Cremonese, i convocati di Nicola: assenti Baschirotto, Floriani Mussolini e Moumbagna. Cinque calciatori recuperati

21/02/2026 alle 16:21.
davide-nicola-2

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Davide Nicola, allenatore della squadra grigiorossa, ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano Baschirotto (problema muscolare), Moumbagna (affaticamento) e Floriani Mussolini (affaticamento). Recuperati, invece, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Pezzella e Bondo.

La lista dei convocati

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava.

DIFENSORI  
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 25 Pavesi, 55 Folino.

CENTROCAMPISTI  
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo.

ATTACCANTI  
9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.

(uscremonese.it)

