Roma-Cremonese, i convocati di Nicola: assenti Baschirotto, Floriani Mussolini e Moumbagna. Cinque calciatori recuperati

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Davide Nicola, allenatore della squadra grigiorossa, ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano Baschirotto (problema muscolare), Moumbagna (affaticamento) e Floriani Mussolini (affaticamento). Recuperati, invece, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Pezzella e Bondo.

La lista dei convocati

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava.

DIFENSORI

5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 25 Pavesi, 55 Folino.

CENTROCAMPISTI

2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo.

ATTACCANTI

9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.

(uscremonese.it)