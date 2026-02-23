Roma-Cremonese, Gasperini show a fine partita: l'allenatore balla dopo la vittoria su richiesta dei tifosi (VIDEO)

Nella serata di ieri è andata in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Cremonese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Bryan Cristante, Evan Ndicka e Niccolò Pisilli. Al fischio finale Gian Piero Gasperini si è scatenato e prima di rientrare negli spogliatoi si è esibito in un simpatico balletto: il motivo è legato a una divertente scommessa con due tifosi presenti in tribuna, i quali chiedono all'allenatore di ballare dopo ogni vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico.



