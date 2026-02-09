Roma-Cagliari, NDICKA: "Dopo la sconfitta con l'Udinese dobbiamo rispondere in maniera forte. Siamo pronti"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Cagliari, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, Ndicka è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni a ridosso del match dello Stadio Olimpico.

Quali sono le insidie di questa partita?

"Abbiamo perso contro l'Udinese, oggi dobbiamo rispondere in maniera forte. Sarà tosta, l'abbiamo visto all'andata, ma siamo pronti."

È la prima volta che avete una settimana per preparare la partita, come state?

"È un bene per tutti perché non è facile giocare ogni tre giorni. Con una settimana per prepararci stiamo molto meglio."