Roma-Cagliari, MASSARA: "Totti? Ottimo rapporto con i Friedkin. Gasperini? Lavoriamo nella stessa direzione"

Nel pre-partita della sfida tra Roma e Cagliari, il direttore sportivo Frederic Massara ha analizzato i temi dei giallorossi ai microfoni di DAZN. Ecco le parole rilasciate a pochi istanti dall'ingresso in campo delle due squadre.



Francesco Totti è all'Olimpico. Arriverà nel club?

"Francesco è la storia di questo club. Lui e la famiglia Friedkin mantengono un ottimo rapporto. Queste sono valutazioni che spettano alla proprietà, che ha sempre avuto come unico interesse il bene di questo club e anche riguardo a questo farà le debite valutazioni."

Siete soddisfatti del mercato? L'obiettivo rimane la Champions?

"Il mercato si è chiuso con degli arrivi importanti perché sono arrivati Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza, tutti per il reparto offensivo perché ci sembrava quello più bisognoso di nuovi inserimenti. Siamo convinti che potranno portare qualità che ci aiuteranno a cresce. Il nostro unico obiettivo è lavorare tutti i giorni per migliorare. Abbiamo un grande allenatore che saprà massimizzare il lavoro dell'organico."

Com'è andata nel mercato la sinergia con Gasperini?

"È andata bene perché noi abbiamo l'unico obiettivo di far crescere la squadra e questa società e farlo nel miglior modo possibile. È un pensiero che ci accomuna. Lavoriamo in quest'unica direzione e cerchiamo di fare il meglio."

Stasera potete raggiungere la Juventus.

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare buone partite e le prestazioni. Con quelle possono arrivare risultati. Finora la stagione è stata positiva. Sappiamo che stasera è difficile perché affrontiamo un Cagliari in grande salute, però vogliamo cercare di portare a casa un risultato importante per noi."

