Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini: out Hermoso, Dybala e Ferguson. C'è Angelino

In vista della gara interna contro il Cagliari, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte al match.

Per la sfida dell'Olimpico sono confermate le numerose assenze: Paulo Dybala non ancora recuperato dal problema al ginocchio e Ferguson è ancora alle prese con i guai alla caviglia. Hermoso è fuori a causa di una forte contusione al piede, così come Vaz e Koné per i rispettivi infortuni. Out ovviamente anche Dovbyk.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione dell'allenatore giallorosso.

Portieri: Svilar, Gollini, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza

(asroma.com)