Roma-Cagliari, a fine match chiacchierata Gasp-Palestra (FOTO)

Al triplice fischio di Roma-Cagliari non è passato inosservato lo scambio di battute tra il tecnico giallorosso e l'esterno del Cagliari, i due si sono intrattenuti per una breve chiacchierata a bordo campo, accompagnata da uno scambio di saluti cordiale, immortalato nel post-gara.

E, dopo che, nell'ultima edizione del calciomercato, il nome del calciatore del Cagliari era stato avvicinato più volte alla sponda giallorossa, chissà che Gasp, che lo aveva già allenato a Bergamo, non abbia provato a sondare il terreno per la prossima stagione.

? Breve chiacchierata e scambio di saluti a fine partita tra Mister Gasperini e Palestra#asroma #RomaCagliari ??? pic.twitter.com/tLcxPj86Ga — laroma24.it (@LAROMA24) February 9, 2026



