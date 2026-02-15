Napoli-Roma, Zaragoza in campo dal 1' minuto

Arriva il momento di Bryan Zaragoza. Secondo quanto anticipato da Filippo Biafora de Il Tempo, l'esterno spagnolo scenderà in campo dal primo minuto nel big match contro il Napoli. Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare sulla velocità e sull'imprevedibilità del classe 2001 per scardinare la difesa azzurra, a causa anche delle assenze di Soulé e Dybala, concedendogli una chance da titolare in una sfida cruciale per la stagione giallorossa.



