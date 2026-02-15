Napoli-Roma, retroscena Soulé: l'argentino ha tentato il recupero in extremis, difficile il suo impiego

Matias Soulé è con la squadra a Napoli, ma il suo impiego resta improbabile. Dietro la presenza dell'argentino nella lista dei convocati c'è un retroscena svelato da Filippo Biafora de Il Tempo: l'attaccante ha voluto seguire i compagni a tutti i costi, spingendo per la partenza nel tentativo di un recupero in extremis, nonostante uno stato di forma che clinicamente avrebbe impedito la convocazione. Una ricostruzione confermata anche da Paolo Assogna di Sky Sport, che ha raccontato i dubbi rimasti vivi fino all'ultimo istante prima della partenza. Gasperini dovrà sostanzialmente fare a meno di Soulé.