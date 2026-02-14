Napoli-Roma, McTominay non recupera: Elmas in mediana con Lobotka

Si avvicina il fischio d'inizio del big match del Maradona, in programma domani. Non arrivano notizie positive però sul fronte Napoli, secondo quanto segnalato da Sky: Antonio Conte deve infatti rinunciare a Scott McTominay, che non ha recuperato dal suo problema fisico. La sua assenza costringe il tecnico a rivedere l'assetto: probabile l'arretramento di Elmas in mediana al fianco di Lobotka, con Politano avanzato sulla trequarti insieme al giovane Vergara a supporto di Hojlund. Sulla fascia destra spazio a Gutiérrez. In difesa, stante la squalifica di Juan Jesus, il terzetto dovrebbe essere composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno.
(sport.sky.it)