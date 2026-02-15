Napoli-Roma, MASSARA: "Negli scontri diretti non sono mai mancate le prestazioni. L'assenza di Dybala non incide sul discorso rinnovo"

Nel prepartita di Napoli-Roma, è stato intervistato il direttore sportivo Frederic Massara. Ai microfoni di Dazn, il dirigente giallorosso ha presentato il match e l'importanza della posta in palio. Di seguito le sue parole.

Da queste partite passa la possibilità di arrivare in Champions?

"Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma non le prestazioni. Purtroppo non sono arrivati i punti, ci auguriamo di continuare con le prestazioni e che arrivino i punti. Chiaramente stasera è importante."

Quante incide l'assenza di Dybala sulle ipotesi di rinnovo?

"Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra. È un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema perché in questa partita ci sarebbe servito. La questione non incide sul rinnovo, poi ne parleremo."

Cm'è andata la cena con Gasperini? Com'è il vostro rapporto?

"No, abbiamo visto la partita di ieri sera. Il rapporto è ottimo, di confronto continuo. Abbiamo 10 giocatori nuovi e questo dà la portata del lavoro che stiamo facendo. Il mister sta facendo un lavoro ottimo nel plasmare la squadra e siamo sodddisfatti."

Quanto credete in Pisilli?

"Moltissimo, Pisilli è molto forte. Sta acquisendo una dimensione superiore. È molto intelligente tatticamente in entrambe le fasi. Penso possa essere importante sia per la Roma che per la Nazionale."



