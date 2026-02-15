Clicky

Napoli-Roma: Malen terzo esordiente nella storia a segnare almeno 4 gol nelle prime 5 gare

15/02/2026 alle 21:16.
Con il gol segnato al Napoli, Donyell Malen diventa il terzo esordiente nella storia della Roma a segnare almeno 4 gol nelle prime 5 partite giocate in Serie A. Come lui solo Gabriel Omar Batistuta e Stephan El Shaarawy.