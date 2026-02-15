NAPOLI-ROMA 0-1: segui in tempo reale. Malen porta in vantaggio i giallorossi (FOTO e VIDEO)

È tutto pronto per il big match della 25ª giornata. Alle 20:45, allo stadio Maradona, la Roma di Gian Piero Gasperini sfida il Napoli di Antonio Conte in uno scontro diretto che vale un pezzo di Champions League. La classifica parla chiaro: azzurri terzi a quota 49, giallorossi quinti a 46. L'obiettivo è uno solo: vincere per annullare il gap, agganciare i rivali e superare la Juventus (ferma a 46 dopo la sconfitta contro l'Inter).

Per tentare il colpo grosso, il tecnico di Grugliasco sembra aver sciolto le riserve: fiducia alla linea verde in difesa con Ghilardi, mentre in mediana le chiavi del gioco saranno affidate alla coppia Pisilli-Cristante. Davanti, presenti Pellegrini e Malen, ma non sembra farcela Soulé: Gasperini lancerà dunque Zaragoza dal 1'.





FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.

All.: Conte

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante (C), Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.

All.: Gasperini

Arbitro: Colombo. Assistenti: Zingarelli-Bercigli. IV Ufficiale: Marcenaro. Var: Abisso. Avar: Aureliano

MARCATORE: 7' Malen

PREPARTITA

