NAPOLI-ROMA 0-1: segui in tempo reale. Malen porta in vantaggio i giallorossi (FOTO e VIDEO)

È tutto pronto per il big match della 25ª giornata. Alle 20:45, allo stadio Maradona, la Roma di Gian Piero Gasperini sfida il Napoli di Antonio Conte in uno scontro diretto che vale un pezzo di Champions League. La classifica parla chiaro: azzurri terzi a quota 49, giallorossi quinti a 46. L'obiettivo è uno solo: vincere per annullare il gap, agganciare i rivali e superare la Juventus (ferma a 46 dopo la sconfitta contro l'Inter).
Per tentare il colpo grosso, il tecnico di Grugliasco sembra aver sciolto le riserve: fiducia alla linea verde in difesa con Ghilardi, mentre in mediana le chiavi del gioco saranno affidate alla coppia Pisilli-Cristante. Davanti, presenti Pellegrini e Malen, ma non sembra farcela Soulé: Gasperini lancerà dunque Zaragoza dal 1'.
FORMAZIONI UFFICIALI
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.
A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.
All.: Conte
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante (C), Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.
All.: Gasperini
Arbitro: Colombo. Assistenti: Zingarelli-Bercigli. IV Ufficiale: Marcenaro. Var: Abisso. Avar: Aureliano
MARCATORE: 7' Malen
CRONACA
PREPARTITA
20:33 - Lavoro con il pallone:
⏳ ?#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/Y8oRsW49JD
— AS Roma English (@ASRomaEN) February 15, 2026
20:24 - I giallorossi ancora al lavoro:
⚡️? #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/PBZCeum06m
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026
20:13 - Inizia il riscaldamento dei giallorossi:
?♂️ AS ROMA IN CAMPO!#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/4LHeJKlvF7
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026
20:02 - Il riscaldamento di Svilar:
? Mile#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/AqCfzd0wiZ
— AS Roma English (@ASRomaEN) February 15, 2026
19:43 - L'arrivo dei giallorossi:
? La squadra è allo stadio #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/rnUyZea4hx
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026
19:03 - Lo spogliatoio dei giallorossi:
?? Il nostro spogliatoio per stasera #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/DEJkCRnEZg
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026
18:39 - Tutto pronto allo stadio Maradona:
??️#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/pC06q7vbTX
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026