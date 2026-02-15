Napoli-Roma, fuori per infortunio Wesley: al suo posto Tsimikas. Per il brasiliano caviglia fasciata e borsa del ghiaccio

Tegola importantissima per la Roma. Al minuto 73, infatti, Wesley si è conquistato un calcio di rigore che si è rivelato fatale. Rrhamani ha travolto il brasiliano facendogli male e costringendolo ad uscire. L'ex Flamengo ha dovuto farsi accompagnare in panchina poiché stava zoppicando. Lo staff medico della Roma gli ha quindi fasciato la caviglia e borsa del ghiaccio. Al suo posto è entrato Tsimikas.