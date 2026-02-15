Napoli-Roma, CONTE: "Abbiamo buone sensazioni. Proveremo ad aggredire la Roma"

Nel prepartita della sfida tra Roma e Napoli, match di grande importanza nella corsa ai posti valevoli per la qualificazione in Champions, il tecnico degli azzurri Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn, presentando la partita. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa si aspetta dalla partita?

"Abbiamo buone sensazioni. Contro il Como è stata una buona prestazione, ai rigori ci sta uscire. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. Come dico sempre, i ragazzi stanno dando il massimo e stiamo trovando soluzioni diverse perché spesso c’è qualcosa da aggiustare dato che manca qualcuno."

Come avete preparato il match?

"Proveremo ad aggredire la Roma e quando avremo palla proveremo fare male agli avversari. Anche loro fanno dell’intensità la loro arma vincente, penso possa uscire una buona partita."