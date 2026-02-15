Napoli-Roma, Buongiorno: "Abbiamo combattuto come leoni, stiamo dando tutto". Santos: "Contento per il gol"

Al termine del match tra Napoli e Roma, finito 2-2, ai microfoni di DAZN si sono presentati il difensore azzurro Alessandro Buongiorno e l'MVP Alisson Santos. Ecco le loro parole.

BUONGIORNO A DAZN

Avete provato in tutti i modi a vincere…

"Abbiamo combattuto come dei leoni fino alla fine della gara, ma non siamo riusciti a vincere. Compimenti a tutti, stiamo dando tutto".

Addio alle speranze scudetto?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora speriamo di recuperare alcuni calciatori infortunati. Vediamo cosa accadrà".

Che stagione stai vivendo?

"Affronto le difficoltà con il lavoro. Lavorando e non mollando mai riesci a raggiungere obiettivi e sogni. Io non mi sono mai fermato, ho sempre creduto in me stesso. Ringrazio chi mi è stato vicino. Ci sono momenti negativi, ma l’importante è non perdere il focus".

Cosa si gioca in questa stagione il Napoli?

"Vogliamo arrivare tra le prime quattro, ma guardiamo partita dopo partita".

ALISSON SANTOS A DAZN

Il gol?

"Molto contento di aver segnato e aver aiutato la squadra. Sarei stato più facile se avessimo vinto la partita, ma sono comunque contento di aver segnato in questo stadio".

Che rapporto hai con la squadra e Conte?

"Ho un rapporto molto buono".