Napoli, esclusa la lesione del crociato per Di Lorenzo: distorsione al ginocchio, stop di almeno un mese. Out contro la Roma

Ansia e poi il sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, uscito al 29' della sfida contro la Fiorentina per un problema al ginocchio, sembra aver evitato il peggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi esami strumentali hanno escluso lesioni al legamento crociato anteriore. La diagnosi parla di una distorsione di secondo grado. Un problema serio, ma decisamente meno grave rispetto ai timori iniziali. Il difensore sarà domani a Roma, a Villa Stuart, per un consulto definitivo con il professor Mariani che dovrà confermare l'entità dell'infortunio. Se tutto venisse confermato, per Di Lorenzo si prospetta uno stop di circa un mese o un mese e mezzo. Il giocatore sarà comunque indisponibile per la sfida ai giallorossi in programma domenica 15 febbraio.

(sport.sky.it)