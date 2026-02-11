Milan, De Winter: "Il gol alla Roma un momento molto bello, c'era la mia famiglia allo stadio"

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Il centrale ha risposto a diverse domande e tra queste ha parlato anche del gol segnato alla Roma: "Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c'era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera e anche per la mia vita sono molto importanti".