Marino: "Malen colpo di assoluto valore. Totti merita di tornare alla Roma"

TMW - Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese tra le altre, ha rilasciato un'intervista al portale dedicato al calciomercato. Ecco le sue parole relative alla Roma, in particolare su Malen e Totti:

Da dirigente esperto che ne pensa del colpo fatto dalla Roma con Malen?

"Un colpo di assoluto valore. D'altronde quando hai un finalizzatore di quel livello, poi tutto cambia. Puoi finalmente credere che ogni partita possa produrre il numero di gol adeguati allo spettacolo che hai offerto. Ed è difficile tirare fuori un giocatore così a gennaio, complimenti alla Roma che ha avuto il coraggio di puntare su di lui".

La Roma a breve potrebbe riavere Totti in dirigenza. Che ne pensa?

"Una bella cosa, Francesco merita di essere in quel posto come la Roma e l'ambiente meritano di avere una figura storica come la sua che partecipi attivamente alla vita della società".

(tuttomercatoweb.com)