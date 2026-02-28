Clicky

Juventus: tutti a disposizione di Spalletti dopo la rifinitura. Domani la partenza per Roma

28/02/2026 alle 16:23.
luciano-spalletti

Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida di domani sera contro la Roma. Nella rifinitura odierna, infatti, Luciano Spalletti ha potuto contare su tutto il gruppo a disposizione ad eccezione di Holm, Vlahovic e Milik. DOmani mattina i bianconeri partiranno per la Capitale.