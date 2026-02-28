Juventus: tutti a disposizione di Spalletti dopo la rifinitura. Domani la partenza per Roma

Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida di domani sera contro la Roma. Nella rifinitura odierna, infatti, Luciano Spalletti ha potuto contare su tutto il gruppo a disposizione ad eccezione di Holm, Vlahovic e Milik. DOmani mattina i bianconeri partiranno per la Capitale.
? #Juventus - Tutti a disposizione di #Spalletti dopo la rifinitura pre #Roma (eccetto gli indisponibili Holm, Vlahovic e Milik, oltre allo squalificato Locatelli). Partenza della squadra direttamente domani mattina per la capitale ? @calciomercatoit pic.twitter.com/OUs3C1zuc6
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 28, 2026