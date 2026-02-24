Juventus, rifinitura pre Galatasaray: Bremer e Yildiz in gruppo dopo un riscaldamento individuale. Tutore al polpaccio sinistro per l'esterno turco (VIDEO)

Buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti in vista del delicatissimo match contro il Galatasaray, valido per il ritorno dei playoff di Champions League e in programma domani alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri dovranno ribaltare il clamoroso 5-2 subito all'andata e l'allenatore di Certaldo potrà contare su due pilastri della squadra: Gleison Bremer e Kenan Yildiz hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e si sono allenati con il resto del gruppo dopo aver svolto un riscaldamento personalizzato su un campo secondario. Nonostante il fuoriclasse turco abbia un vistoso tutore sul polpaccio sinistro, sarà a disposizione (come Bremer) sia per il Galatasaray sia per il big match di domenica contro la Roma.











