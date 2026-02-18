Juventus, nessuna lesione per Bremer: il difensore sarà valutato giorno per giorno. Allenamento a parte per David

All'indomani della clamorosa sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League, il difensore della Juventus Gleison Bremer si è recato al JMedical per effettuare dei controlli alla coscia destra. Il centrale bianconero aveva lasciato il campo al minuto 34 a causa di un risentimento al flessore e nella giornata odierna è arrivato il verdetto del problema muscolare: esito negativo e nessuna lesione, motivo per cui le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Resta da capire se il calciatore sarà a disposizione in vista del big match contro la Roma (in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico), ma proverà a rientrare già per la gara di ritorno contro il Galatasaray (25 febbraio).

Allenamento a parte, invece, per Jonathan David: l'attaccante canadese, come Bremer, sarà monitorato quotidianamente per gestire il fastidio all'inguine e nel weekend effettuerà un primo test.