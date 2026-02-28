Juventus, Kalulu: "In questi giorni abbiamo vissuto dei sentimenti contrapposti"

Ci sarà Pierre Kalulu nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Juventus. Queste le parole del difensore bianconero:

Come state? Dopo la Champions è più forte il dispiacere o l'orgoglio?

"Buon pomeriggio, è vero che è una settimana importante per noi. Penso che dopo la partita di mercoledì c'è un mix di sentimenti. Da un lato siamo dispiaciuti per il risultato finale e poi adesso abbiamo avuto un po' di tempo per riflettere e elaborare quello che è passato e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Però, in questi giorni il sentimento era contrapposto".

Come state vivendo la partita contro la Roma?

"Siamo consapevoli che è una partita importante per noi, però sappiamo che dopo ci saranno 11 partite. Siamo consapevoli della nostra e se faremo il nostro andrà bene".

Quanto saresti contento di avere ancora Spalletti come allenatore?

"Questa è una tematica della società e non posso parlarne. Posso parlare per tutta la squadra perché noi ci sentiamo bene e ci piace il nostro modo di giocare. Siamo felici ma non dipende da me".

Sulle modifiche al Var? Hai sentito Bastoni in privato?

"Tutte le regole che possono aiutare il calcio sono sempre d'accordo con loro. Purtroppo io sono stato il protagonista di questo cambiamento e vediamo come attueranno questo sul campo. Bastoni? Noi non ci siamo sentiti".

Peseranno le fatiche dei supplementari?

"È vero quando sei in meno ti sforzi in più per la squadra anche se è uno sforzo mentale. Noi siamo preparati per questi eventi e si riparte sempre da zero. Noi siamo pronti a dare il massimo e siamo in tanti pronti a dare il massimo. Io non penso a questo anzi vogliamo dare il massimo e andrà bene".

Vorresti rigiocare una partita del mese di febbraio?

"È vero che è stato un mese che a livello mentale ha dato dei segnali differenti. È difficile dirne una perchè noi dobbiamo pensare avanti. Però vorrei rigiocare la partita con l'Atalanta".

Sei più dispiaciuto per l'espulsione, per le mancate scuse o per la grazia mancata?

"Tutte ma la cosa che mi ha dato più fastidio è il risultato finale. Se avessimo vinto anche con la mia espulsione sarei stato dispiaciuto ma con meno amarezza. La squadra viene sempre prima dell'individuo. Mi ha fatto male perché sono successe tutte in fila".

Dove potete migliorare?

"Dobbiamo essere più efficaci in tutte le due zone del campo, perché abbiamo sempre comandato le partite però dobbiamo essere più efficaci per avere più punti".

Come ti comporterai quando incontrerai Bastoni?

"Non ci parlavamo tantissimo prima e cambierà pochissimo. Poi ci rivedremo magari tra 6 mesi e spero di ottenere dei successi che mi faranno dimenticare. Io non mi aspetto nulla di speciale da lui".