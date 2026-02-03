Hellas Verona, ufficiale: Sammarco nominato allenatore ad interim (COMUNICATO)

L'Hellas Verona ha ufficializzato il cambio in panchina. Paolo Sammarco, allenatore della Primavera, assumerà la guida tecnica ad interim della prima squadra al posto dell'esonerato Paolo Zanetti. La decisione della società scaligera è arrivata in seguito alla pesante sconfitta rimediata nell'ultima giornata contro il Cagliari: la formazione gialloblù si trova all'ultimo posto in classifica con 14 punti in 23 giornate e la zona salvezza dista quattro lunghezze.

Ecco la nota: "Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".

