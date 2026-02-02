Hellas Verona: ufficiale l'esonero di Zanetti (COMUNICATO)

Termina l'avventura di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Hellas Verona. Come annunciato tramite un comunicato, la società gialloblù ha deciso di esonerare l'allenatore in seguito alla pesante sconfitta per 4-0 contro il Cagliari. La squadra scaligera si trova all'ultimo posto in classifica con 14 punti in 23 partite e la zona salvezza dista quattro lunghezze. Ecco la nota: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

(hellasverona.it)