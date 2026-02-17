Giudice Sportivo: Mancini entra nuovamente in diffida. Juventus stangata: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 27 febbraio

Conclusa la venticinquesima giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Gianluca Mancini ha rimediato la nona sanzione durante il match contro il Napoli ed è entrato nuovamente in diffida. I calciatori giallorossi a rischio squalifica sono quindi Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Wesley.

Stangata per i dirigenti della Juventus Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy) e Damien Comolli (amministratore delegato), i quali hanno protestato veementemente contro l'arbitro nel tunnel degli spogliatoi in seguito al cartellino rosso estratto a Pierre Kalulu nel corso del big match contro l'Inter. Il primo è stato inibito fino al 27 febbraio "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente"; il secondo fino al 31 marzo (con un ammenda da 15.000 euro) "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro". Nessuna sanzione, invece, per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni.

(legaseriea.it)