Giudice Sportivo: El Aynaoui in diffida con Mancini, Ndicka e Wesley. Stop Locatelli contro la Roma

In seguito alle partite della 26ª giornata di campionato, il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni disciplinari. Per quanto riguarda la Roma, non risultano provvedimenti a carico della società né squalifiche per i calciatori. L'unica sanzione registrata è l'ammonizione per Neil El Aynaoui, che essendo il quarto cartellino stagionale fa entrare il centrocampista tra i diffidati. La lista aggiornata dei giocatori giallorossi a rischio squalifica sale quindi a quattro elementi e comprende Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Wesley e lo stesso El Aynaoui.

Tra le altre decisioni, da segnalare la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Manuel Locatelli della Juventus, che era diffidato e ha ricevuto un cartellino giallo contro il Como. Il centrocampista salterà dunque la prossima gara di campionato contro la Roma, il 1° marzo.

Tra le società, la multa più elevata è stata comminata al Milan (€ 20.000,00) per ritardi nell'inizio della gara e del secondo tempo.

(legaseriea.it)