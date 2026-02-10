Giudice Sportivo: ammenda di 5mila euro alla Roma per cori nei confronti di altra tifoseria

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, ha assunto le sue decisioni per quanto riguarda la 24esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma "Ammenda di € 5.000,00 per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, rivolto un coro becero nei confronti di altra tifoseria." Ottava sanzione per Gianluca Mancini, per il quale alla prossima scatterà nuovamente la diffida. Prima sanzione per Zaragoza. Restano in diffida Ndicka e Wesley.
Una giornata di squalifica per Juan Jesus del Napoli, prossimo avversario della Roma, per doppia ammonizione.
(legaseriea.it)