FOTO - Udinese-Roma 0-0 HT

La Roma di Gian Piero Gasperini ha terminato sullo 0-0 il primo tempo del match, valevole per la 23esima giornata di Serie A, contro l’Udinese. Partita difficile per i giallorossi che fanno fatica a girare il pallone in maniera rapida ed efficace. La prima azione pericolosa è infatti dei friulani con Atta. Il francese dopo appena 7 minuti tenta l'eurogol da fuori area. Serve un super Svilar per sventare il pericolo. Un minuto più tardi ancora vicina al vantaggio la squadra di Runjaic, ma, Solet spreca tutto e da due passi tira alle stelle. Match bloccato e che da quel momento non regala più grandi emozioni, fatta eccezione per una punizione di Soulé nel finale di tempo.. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.