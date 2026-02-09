FOTO - Roma-Cagliari 1-0 HT

La Roma di Gian Piero Gasperini chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, dominando la frazione grazie a un approccio aggressivo sin dai primi minuti. A sbloccare il risultato è Donyell Malen al 25': l'attaccante olandese, lanciato in profondità da Mancini, supera Caprile con un delizioso tocco sotto dopo aver già sfiorato la rete in precedenza. I giallorossi mantengono il controllo del gioco costringendo la difesa sarda agli straordinari e a due ammonizioni, andando vicini al raddoppio anche con Soulé e, nel finale, con un colpo di testa di Ghilardi su cross di Pellegrini. Ecco le foto di questo primo tempo:



