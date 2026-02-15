Dal 2006/07 Spinazzola è il quarto giocatore a segnare da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma: prima di lui Totti, De Rossi e Insigne

Clicky

15/02/2026 alle 21:45.
roma-napoli-soule-spinazzola

Con il gol di stasera, Leonardo Spinazzola diventa il quarto giocatore a segnare un gol da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma. Dal 2006/07, infatti, ci erano riusciti solamente De Rossi, nel 2007, Totti nel 2009 e Insigne nel 2020.