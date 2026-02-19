Cremonese, Luperto: "Roma grandissima squadra, faremo del nostro meglio. Malen? Sta facendo benissimo, ma siamo pronti"

Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Cremonese, Sebastiano Luperto ha proiettato subito lo sguardo verso il prossimo impegno di campionato che vedrà i grigiorossi ospiti della Roma allo Stadio Olimpico. Il difensore, arrivato alla corte di Davide Nicola nel mercato invernale, ha analizzato le difficoltà del match di domenica sera: "Affronteremo due grandissime squadre come Roma e Milan che stanno esprimendo un grande calcio. Sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e portare a casa punti che sarebbero preziosissimi".

Inevitabile un passaggio sui singoli avversari, con un occhi di riguardo in particolare a Donyell Malen: "Sta facendo benissimo, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Siamo consapevoli del valore della Roma e delle sue individualità, cercheremo di metterli in difficoltà lavorando come abbiamo fatto nelle ultime partite". Luperto ha poi sottolineato l'importanza della coesione tra squadra e tifosi per raggiungere l'obiettivo salvezza.