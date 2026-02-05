Cagliari, Obert: "La Roma ha qualità e sarà dura all'Olimpico, ma non dobbiamo avere paura"

SKY SPORT - Adam Obert, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla partita contro la Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

La stagione?

"Il momento è assolutamente buono. Siamo contenti dei nostri risultati, ma sappiamo che non dobbiamo abbassare la concentrazione. La Serie A è tosta e quando molli di un centimetro si creano i problemi. Dobbiamo continuare con questa attenzione e fame".

Il tuo rendimento?

"Sto riuscendo a esprimermi al meglio, negli anno scorsi non sono riuscito a dare il 100%. Partita dopo partita sto aggiungendo delle cose e migliorando me stesso, sto aiutando la squadra. Cagliari è il posto giusto per me".

Pisacane?

"Ci conosciamo molto bene già dalla Serie B. Mi aiutava tanto e mi dava consigli, ha sempre aiutato noi giovani".

Roma-Cagliari?

"Sappiamo quanto sia dura giocare all'Olimpico contro la Roma. I giallorossi sono una grande squadra e hanno qualità, sarà molto dura e dobbiamo preparaci molto bene. Se molliamo un centimetro può diventare dura, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di queste settimane e andare lì senza paura".