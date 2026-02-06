Cagliari a lavoro in vista della Roma: regolarmente in gruppo Mina, parziale per Deiola

Il Cagliari di mister Pisacane oggi è tornato al lavoro al Crai Sport Center per iniziare a preparare la sfida di lunedì prossimo contro la Roma. La prima parte dell'allenamento i sardi l'hanno svolta in palestra, poi il gruppo si è trasferito sul campo: giochi di posizione, possesso palla e sviluppi di gioco. Nel finale, una partitella a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Yerry Mina, mentre si è allenato parzialmente Alessandro Deiola. Tornato al centro sportivo anche Mattia Felici, che proseguirà il suo percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato. In visita al Cagliari, anche il ct della Turchia Vincenzo Montella, che si è a lungo fermato a parlare con l'attaccante Kilicsoy.

